Smokey Punch, nuovo singolo estivo per band Emiliana

Vi è mai capitato di essere invitati ad una festa con grandi aspettative e ritrovarvi invece nel mezzo di un party tristissimo? Fortunatamente gli Smokey Punch hanno imparato a fare festa in ogni situazione e Never Go Alone to a Party ne è la dimostrazione fatta canzone: l’importante è avere a fianco i propri amici e lasciarsi andare! In attesa di poter tornare davvero a festeggiare, la band parmense con questo nuovo allegro singolo ci ricorda che c’è sempre modo per divertirsi, no matter what!

Nel frattempo ci prepara al meglio con questa canzone che sarà la colonna sonora di quando si potrà tornare a fare festa tutti insieme. Ad accompagnare il brano un videoclip ufficiale che vuole essere lo specchio di ciò che più è mancato in questi mesi di chiusura.

“Abbiamo voluto prendere su i soliti amici, abbiamo messo la musica ad alto volume, bevuto qualche birretta, e poi abbiamo ballato la nostra canzone sudando e divertendoci come se fossimo a un concerto!”

