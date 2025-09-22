Sneaky Toy, con il nuovo Take Me Home raccontano radici, introspezione e tanta energia

Gli Sneaky Toy tornano a farsi sentire con Take Me Home, nuovo singolo che segna l’inizio di un percorso importante. La band triestina, nata nel 2017 da Andrea Zanolla e Simone Stocheli (My Space Invaders) e inizialmente completata da Leo Bugatto (Vidiam), ha trovato la propria dimensione con l’ingresso di Laura “Lalla” Mandich: voce potente, presenza carismatica, capace di dare identità e direzione al progetto.

Dopo il primo EP Dino Sour, i cambi di formazione e lo stop forzato del 2020, gli Sneaky Toy hanno rimesso insieme le idee e registrato il loro primo LP. Al termine delle lavorazioni Leo ha lasciato la band, sostituito da Thomas (Carryall, Beerbong), che ha riportato nuova energia alla line-up.

Take Me Home nasce da una riflessione personale di Lalla: il bisogno di cercare felicità lontano da casa (ha passato anni in Irlanda), salvo poi scoprire quanto radici, affetti e piccole cose possano rivelarsi indispensabili.

Nelle prossime settimane usciranno altri due singoli, che anticiperanno un disco vario, capace di spaziare dal pop-punk all’hardcore, tra testi introspettivi e altri decisamente più leggeri e divertenti.

E lo diciamo senza giri di parole: vederli dal vivo è stata una bella sorpresa. Le armonie, la scrittura e soprattutto la voce di Lalla – potente, melodica e con carattere da vendere, rendono gli Sneaky Toy una realtà di cui sentiremo parlare sempre di più.