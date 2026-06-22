Social Distortion: domani al Kozel Carroponte l’unica data italiana del tour 2026

L’attesa è finita: domani i Social Distortion torneranno finalmente in Italia per un’unica data, in programma al Kozel Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano).

A quattro anni dal memorabile concerto del 2022 e dopo il rinvio delle date previste nel 2025, la storica band guidata da Mike Ness è pronta a riabbracciare il pubblico italiano nell’ambito del nuovo tour europeo presentando il nuov album “Born To Kill”

Con il loro inconfondibile mix di punk rock, rock’n’roll, blues e rockabilly, i Social Distortion hanno attraversato quasi cinquant’anni di carriera diventando un punto di riferimento per intere generazioni di musicisti e appassionati.

Ad aprire la serata saranno i romani Giuda, formazione che negli anni ha conquistato il pubblico internazionale grazie alla propria miscela di glam rock, rock’n’roll e attitudine punk, esibendosi sui palchi di festival come Rebellion, Punk Rock Bowling e Hellfest.

L’appuntamento è fissato per il 23 giugno al Kozel Carroponte.

I biglietti sono ancora disponibili su Ticketmaster.