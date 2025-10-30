34K
35K
The Latest

Social Distortion: il nuovo album è pronto

byDeka
30 Ottobre 2025
No comments

Buone notizie per i fan dei Social Distortion: il nuovo album è finalmente terminato.
La conferma arriva direttamente da Mike Ness, che ha risposto al commento di un fan sull’account Instagram ufficiale della band, dove si chiedevano aggiornamenti sull’attesissimo disco.

Alla domanda “Dov’è il nuovo album?”, Ness ha risposto senza giri di parole: “Album finito. Artwork finito. Ora in fase di produzione.”
Parole che mettono fine a una lunga attesa e che lasciano intendere che la pubblicazione sia ormai vicina.

Un annuncio ufficiale da parte del gruppo e dell’etichetta discografica è atteso a breve.

The Offspring tornano in Italia: unica data il 9 giugno 2026 al Rock in Roma

byDeka
