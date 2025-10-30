Social Distortion: il nuovo album è pronto

Buone notizie per i fan dei Social Distortion: il nuovo album è finalmente terminato.

La conferma arriva direttamente da Mike Ness, che ha risposto al commento di un fan sull’account Instagram ufficiale della band, dove si chiedevano aggiornamenti sull’attesissimo disco.

Alla domanda “Dov’è il nuovo album?”, Ness ha risposto senza giri di parole: “Album finito. Artwork finito. Ora in fase di produzione.”

Parole che mettono fine a una lunga attesa e che lasciano intendere che la pubblicazione sia ormai vicina.

Un annuncio ufficiale da parte del gruppo e dell’etichetta discografica è atteso a breve.