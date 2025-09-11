Social Distortion, nuova musica in arrivo a ottobre

Mike Ness conferma l’uscita di un singolo che anticipa il prossimo album
I Social Distortion tornano con nuova musica. Il frontman Mike Ness ha annunciato tramite i propri canali ufficiali che la band pubblicherà un nuovo singolo a ottobre, anticipando così l’attesissimo album in studio, il primo dopo oltre un decennio.
Il disco sarà infatti il successore di Hard Times and Nursery Rhymes, uscito nel 2011, e segna il ritorno di una delle formazioni più iconiche del punk rock californiano.
Ulteriori dettagli sul titolo e sulla data di uscita del nuovo album non sono ancora stati resi noti, ma l’uscita del singolo di ottobre rappresenta il primo passo verso quello che si preannuncia come uno dei ritorni più importanti della scena punk americana.