Social Distortion tornano con il nuovo singolo “Born to Kill”

Dopo un silenzio che sembrava eterno, i Social Distortion sono finalmente tornati con nuova musica. Oggi, 25 febbraio 2026 la leggendaria band punk californiana ha pubblicato il singolo “Born to Kill”, primo assaggio del loro attesissimo nuovo album, il primo in 15 anni dall’ultimo disco di inediti.

“Born to Kill”, già ascoltata dai fan durante i live più recenti, è un pezzo potente e diretto, con chitarre sporche e ritmo serrato che riprendono il classico sound viscerale del gruppo. La voce di Mike Ness, malgrado le difficoltà personali e una lunga battaglia contro un serio problema di salute, è intensa e piena di energia, ricordando perché questa band è considerata un pilastro del punk rock mondiale.

Il brano funge da titolo anche per l’album in uscita il 8 maggio 2026 su Epitaph Records, segnando così un grande ritorno dopo anni di attesa per i fan di vecchia data.

Con oltre quattro decadi di carriera alle spalle, Social Distortion dimostrano ancora una volta di sapere reinventarsi senza tradire le proprie radici: un ritorno che farà felici gli amanti del punk, del rock’n’roll e delle grandi emozioni live.