34K
35K
ISCRIVITI!
The Latest

SOGGETTO INSTABILE è il terzo e ultimo singolo della trilogia pubblicata quest’anno dai TLA

byDeka
28 Novembre 2025
No comments

Il brano propone sonorità cupe e malinconiche e affronta il tema della maschera che spesso indossiamo per apparire sicuri e in controllo. La canzone mette al centro il bisogno di essere riconosciuti per ciò che si è, con le proprie fragilità.

La copertina è firmata da Marco About, mentre la registrazione è stata curata da Andrea “Spazza” Rigoni dei Derozer.
SOGGETTO INSTABILE è disponibile  su tutte le principali piattaforme di streaming e sarà seguito da un video che uscirà ufficialmente il 2 Dicembre.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

A STORY WORTH LISTENING TO ascolta il nuovo album dei Regrowth

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
LEGGI TUTTO

Extreme sound compilation.. scaricala!

E’ scaricabile gratuitamente la "EXTREME SOUND COMPILATION" su http://www.allbutone.it/extremesound.zip  . Band principali: Actionmen, X-State Ride, Indigo, Question Marks…Tutte…
Mediapartnership: mediapartnership