SOGGETTO INSTABILE è il terzo e ultimo singolo della trilogia pubblicata quest’anno dai TLA

Il brano propone sonorità cupe e malinconiche e affronta il tema della maschera che spesso indossiamo per apparire sicuri e in controllo. La canzone mette al centro il bisogno di essere riconosciuti per ciò che si è, con le proprie fragilità.

La copertina è firmata da Marco About, mentre la registrazione è stata curata da Andrea “Spazza” Rigoni dei Derozer.

SOGGETTO INSTABILE è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e sarà seguito da un video che uscirà ufficialmente il 2 Dicembre.