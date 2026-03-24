SOLO 1981 il nuovo singolo

I Solo 1981 pubblicano il nuovo singolo “Saturday Night (Tonight) / Crazy Man”, estratto dall’album V_WEIRD, uscito il 20 febbraio 2026 per Karma Field Records. Il brano è già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

La promozione internazionale dell’album è stata affidata a Wanikiya Records & Promotion, mentre il singolo viene seguito nel mercato globale dalla britannica Kick Down The Doors PR, agenzia nota per aver lavorato con artisti storici della scena punk e alternative come i Buzzcocks e membri dei The Damned.

Il videoclip di “Saturday Night (Tonight)” è stato presentato in anteprima nazionale il 18 marzo sulla piattaforma Rockon, sottolineando l’attenzione visiva del progetto e il legame della band con l’estetica della propria musica.