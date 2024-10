SONGS FOR LOSERS: il nuovo disco dei Boogie Spiders!

È da poco uscito l’ultimo lavoro dei BOOGIE SPIDERS, power trio rock’n’roll dalla Brianza che da ormai 15 anni infiamma i palchi italiani ed europei.

5 album e tanta voglia di live: questa la storia dei BS fin qui, tra canzoni ispirate al rock’n’roll anni 50 e al soul della Stax, rimescolati con gusto Garage punk.

Il nuovo LP Songs for Losers esce per la storica Duff Records “questa volta con un sound più compatto e solido, rappresentando la versione più cruda e spigolosa del trio, in cui comunque si ritrovano il gusto melodico e la forza animale del blues”.

La passione palpabile di Zebra, Morfo e Gallo per la musica, la loro musica, si traduce in 13 canzoni e un prodotto estremamente solido e credibile, come sono soliti produrre.

SONGS FOR LOSERS

