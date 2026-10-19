SOTTOPRESSIONE: ristampe per i 30 anni e live il 13 novembre al Bloom di Mezzago

Dopo 18 anni di assenza, i Sottopressione tornano dal vivo il 13 novembre al Bloom di Mezzago,. Un appuntamento da non perdere per chi ha seguito la storia dell’hardcore punk italiano e per chi vuole riscoprire una delle band che hanno lasciato il segno.

Il ritorno sul palco coincide con la pubblicazione di due ristampe curate da F.O.A.D. Records, che riporta su vinile due tasselli importanti della discografia del gruppo.

“Sottopressione”, l’album omonimo del 1996, riproposto in una nuova edizione per il suo trentesimo anniversario, in formato LP gatefold. Il disco torna così disponibile su vinile dopo una lunga assenza.

“È il momento”, anch’essa in versione gatefold LP: una raccolta che riunisce EP, demo e brani apparsi su compilation. Il materiale, finora disponibile nella sua versione completa soltanto su CD, viene pubblicato per la prima volta su vinile.

Tutte le info e possbilità di acquisto su su https://www.foadrecords.com/index.php/category/releases/

Venerdì 13 novembre, quindi, appuntamento al Bloom di Mezzago: una band storica in una venue storica, dopo 18 anni di attesa. Non si può mancare.