Punkadeka T-shirt
The Italian Punk Web Magazine since 1999
35K
46K
ISCRIVITI!
The Latest

SOTTOPRESSIONE: ristampe per i 30 anni e live il 13 novembre al Bloom di Mezzago

byDeka
19 Ottobre 2026
No comments

Dopo 18 anni di assenza, i Sottopressione tornano dal vivo il 13 novembre al Bloom di Mezzago,. Un appuntamento da non perdere per chi ha seguito la storia dell’hardcore punk italiano e per chi vuole riscoprire una delle band che hanno lasciato il segno.

Il ritorno sul palco coincide con la pubblicazione di due ristampe curate da F.O.A.D. Records, che riporta su vinile due tasselli importanti della discografia del gruppo.

“Sottopressione”, l’album omonimo del 1996, riproposto in una nuova edizione per il suo trentesimo anniversario, in formato LP gatefold. Il disco torna così disponibile su vinile dopo una lunga assenza.

“È il momento”, anch’essa in versione gatefold LP: una raccolta che riunisce EP, demo e brani apparsi su compilation. Il materiale, finora disponibile nella sua versione completa soltanto su CD, viene pubblicato per la prima volta su vinile.

Tutte le info e possbilità di acquisto su su https://www.foadrecords.com/index.php/category/releases/

Venerdì 13 novembre, quindi, appuntamento al Bloom di Mezzago: una band storica in una venue storica, dopo 18 anni di attesa. Non si può mancare.

 

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

È uscito "Dodgy Demo": nuova raccolta per DAMNED

byMatteo Paganelli
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
LEGGI TUTTO

Mitts lascia i MADBALL

Brutta notizia per gli amanti dell’hardcore, in particolar modo del NYHC: Brian Daniels lascia i Madball. Queste le…
I PROSSIMI CONCERTI
Ott 23
The Selecter | A Celebration of “Too Much Pressure” | Live in Trezzo sull’Adda (MI)
LIVE MUSIC CLUB
Ott 24
Simple Plan in concerto a Milano
Alcatraz - Milano
Ott 24
The Selecter | A Celebration of “Too Much Pressure” | Live in Bologna
Estragon Club
Ott 25
The Selecter | A Celebration of “Too Much Pressure” | Live in Roma
ORION
Ott 31
ANTIFAFEST BENEFIT 2026
Arci CDC Parma
Ott 31
[31.10] Materia Oscura Fest / day2 / Bleakness (FR) + Tunz! (CH) + Liver
Associazione Black Inside
Nov 01
The Fleshtones | Milano, Arci Bellezza _ 50th Anniversary Special!
Arci Bellezza
Nov 05
Codefendants ? Hacienda – Invincible Fest, Roma
hacienda_rome
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.