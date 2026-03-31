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Sottopressione special guest dei Circle Jerks a Roma

byDeka
31 Marzo 2026
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I Sottopressione saranno special guest della data romana dei Circle Jerks, in programma il 14 giugno 2026 all’Eur Social Park in occasione dell’Invisible Fest.

Per l’evento la band tornerà sul palco con una delle formazioni più rappresentative della propria storia, composta da Federico “Oddio-Power” Oddone, Marco “Kuku” Cucuzzella, Enrico “Puglia” De Candia e Corrado “Ortigia” Adamo. Nati nei primi anni ’90, i Sottopressione sono considerati una delle realtà di riferimento dell’hardcore italiano, con pubblicazioni come È il Momento, l’album omonimo del 1996 e Così Distante, che ne hanno consolidato la reputazione nella scena.

I Circle Jerks, attivi dal 1979 e guidati da Keith Morris, restano una delle band fondamentali dell’hardcore punk californiano, grazie anche a dischi come Group Sex e Wild in the Streets. La serata vedrà quindi l’incontro tra due nomi storici della scena punk internazionale e italiana.

I biglietti sono disponibili in prevendita su Xceed.

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