SPANISH LOVE SONGS in Italia ad ottobre: con loro DIRTY NIL, KALI MASI e SINCERE ENGINEER

Una serata imperdibile per gli amanti dell’indie-punk americano: gli Spanish Love Songs arrivano in Italia per un’unica tappa del loro tour europeo 2025. Insieme a loro, un cast d’eccezione che promette di rendere la serata ancora più esplosiva: The Dirty Nil, band canadese tra le più apprezzate per il loro mix ruvido di punk e rock’n’roll; Kali Masi, formazione di Chicago capace di alternare energia e introspezione; e Sincere Engineer, in versione solista, con il suo folk-punk carico di sincerità e malinconia urbana. L’appuntamento è fissato per domenica 12 ottobre al Legend Club di Milano. I biglietti saranno in vendita su Ticketone dalle 10 di venerdì 11 aprile.

Gli Spanish Love Songs sono una band indie-punk nata a Los Angeles nel 2013 e guidata dal carismatico cantante e chitarrista Dylan Slocum. Con un suono che fonde l’energia emotiva del punk con la malinconia dell’emo e testi dallo stile viscerale e senza filtri, la band si è conquistata un posto speciale nella scena alternativa internazionale. A completare la formazione: Meredith Van Woert (tastiere), Kyle McAulay (chitarra), Trevor Dietrich (basso) e Ruben Duarte (batteria).

I primi tre album – Giant Sings The Blues (2015), Schmaltz (2018) e Brave Faces Everyone (2020) – sono stati accolti con entusiasmo da fan e critica per la capacità di affrontare temi profondi come la salute mentale, il precariato, l’alienazione e la lotta quotidiana per trovare un senso. La loro scrittura, spesso descritta come brutale ma profondamente umana, è diventata un marchio di fabbrica. Con il loro quarto album No Joy (2023), pubblicato per Pure Noise Records, la band esplora nuovi territori sonori, introducendo synth rétro, atmosfere new wave e un approccio più riflessivo. Nonostante il titolo apparentemente cupo, No Joy rappresenta una svolta più luminosa e consapevole: un disco che parla di gratitudine, perdita, resilienza e piccoli momenti di felicità trovati nella vita di tutti i giorni. Tra le tracce spiccano Haunted, una malinconica ode ai fantasmi interiori, e Marvel, un inno alla sopravvivenza emotiva che racchiude il cuore pulsante dell’album. «Ogni disco è una reazione a quello precedente» spiega Slocum. “Se Brave Faces Everyone era un grido di disperazione, No Joy è il tentativo di trovare pace e accettazione nel presente, per quanto imperfetto possa essere». Il risultato è un’opera potente e sincera, che mostra una band in continua evoluzione, capace di trasformare le ferite in arte e le fragilità in forza collettiva.

SPANISH LOVE SONGS

Support: THE DIRTY NIL, KALI MASI, SINCERE ENGINEER (solo)

EU/UK 2025

Domenica 12 Ottobre 2025

Milano, Legend Club – viale Enrico Fermi, 98

Inizio concerti h. 19:00

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 27,00 + prev. / € 30,00 in cassa la sera del concerto.

