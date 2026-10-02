SPANISH LOVE SONGS: unica data italiana a Febbraio per presentare il nuovo album

Barley Arts presenta

SPANISH LOVE SONGS

TORNANO IN ITALIA IN DATA UNICA PER PRESENTARE IL NUOVO ALBUM

La band americana Spanish Love Songs sarà presto in Italia con un’unica imperdibile data, in cui presenteranno il nuovo album No Joy in uscita a novembre: l’appuntamento è martedì 2 febbraio 2027 al Locomotiv Club di Bologna. I biglietti saranno in vendita su Ticketone dalle 10 di venerdì 25 settembre. Per accedere al concerto sarà necessaria la tessera AICS.

Dylan Slocum, cantante e chitarrista degli Spanish Love Songs, racconta di aver presentato No Joy alla band come un album di «canzoni d’amore», suscitando una reazione ironica: «Sei proprio un cazzaro». La band indie-punk di Los Angeles è infatti conosciuta per testi cupi e profondamente personali, in album come Giant Sings The Blues, Schmaltz e Brave Faces Everyone. No Joy, però, rappresenta una svolta: pur affrontando ancora temi come la morte, l’angoscia e l’incertezza, è il disco più gioioso che abbiano mai realizzato. Musicalmente il gruppo introduce influenze new wave, synth, chitarre brillanti e ritmi più energici. Secondo Slocum, l’obiettivo era trovare un modo più chiaro per trasformare in musica ciò che sente dentro di sé.

Brani come Haunted parlano dei «fantasmi» interiori che ci portiamo dietro, mentre Cleanup Crew riflette sui sogni inseguiti per tutta la vita e sulla possibilità di scegliere una vita più semplice. Alla base dell’album ci sono comunque amore, gratitudine e accettazione. «Devi quasi imparare a dire “grazie”», afferma Slocum. Se Brave Faces Everyone raccontava la lotta per sopravvivere in un mondo sempre più cupo, No Joy parla invece della ricerca della pace e della capacità di trovare la felicità in ciò che si ha nel presente. Il concetto è riassunto dal verso di Marvel: «Resta vivo per ripicca». Per Slocum, si tratta di imparare a riconoscere le piccole gioie anche nei momenti più difficili: «Rido delle cose mentre dentro sto morendo».

https://spanishlovesongs.com/

SPANISH LOVE SONGS

Special guests: Carly Cosgrove, Michael Cera Palin

Martedì 2 Febbraio 2027

Bologna, Locomotiv Club – via Sebastiano Serlio 25/2

Inizio concerti h. 20:30

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto unico in piedi: € 27,00 + prev. / € 30,00 in cassa la sera del concerto

Ingresso consentito ai possessori di tessera AICS.