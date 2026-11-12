The Italian Punk Web Magazine since 1999
35K
46K
ISCRIVITI!
The Latest

SPANISH LOVE SONGS:Future Nausea

byGiulio Dionisi
12 Novembre 2026
No comments

La band californiana ha avuto già dal precedente disco una quasi rivoluzione sonora, da un Pop Punk/Emo alla The Wonder Years (e le due band hanno toccato  i vertici di quel genere), a un Heartland Rock (per capirci il sound di Springsteen, Gaslight Anthem e i Menzingers).

“No Joy” però col tempo mi è piaciuto tantissimo, mentre questo “Future Nausea” mi sembra un passo falso. Le canzoni sono prevedibili, e questo sound anni ’80, citando anche Giancane in maniera meno esplicita, ha rotto le scatole. Perché poi il ritmo sempre uguale della batteria è stucchevole.

Salverei il singolo “Good American” (l’ho ascoltato anche in radio), ma rispetto alla precedente carriera della band poco altro. Non parliamo di un brutto disco, ma sarebbe un buonissimo lavoro di una band all’esordio, non di un grandissimo gruppo che ha già fatto uscire capolavori in passato.

Poi, magari con il tempo, mi piacerà come “No Joy”.

 

https://music.youtube.com/watch?v=TYB5TvC8BNA&si=Ir-rX_WyLkgJytge

 

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

PARTIRÒ PER BOLOGNA VOL. 10: appuntamento il 10 aprile 2027 per la decima edizione

byDeka
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
LEGGI TUTTO

TULLAMORE: Palude

Grandissimo e graditissimo ritorno nel mio stereo dei Tullamore da Pavia, che incidono il loro primo full-length dal titolo…
I PROSSIMI CONCERTI
Nov 13
VENTI3 – RELEASE PARTY
Circolo Arci Grossoni
Nov 13
SOTTOPRESSIONE + Irma ?? BLOOM Mezzago (MB) ?? Record Release Party for “1993-1996” Vinyl Reissues
Bloom
Nov 14
Noise For The Doof Warriors Vol. 6
Associazione Black Inside
Nov 14
AZIONE DIRETTA+ FFD +MEDIUM BEER @ ARCI CDC
Arci CDC Parma
Nov 14
Ghost Girlz present: Los Tenicos + Monos – Pistacchio Djset
BAR PUB AGORÁ
Nov 14
BlockBastards + Lagogrigio + guest | a seguire Dj Set
Rock'n'Roll Milano
Nov 14
KRIKKA REGGAE + THE SKANDALS live + AG SAM dj Stan + Teo Borghi
Via 4 novembre, 40, 41123 Modena, Italy
Nov 14
THE MANGES + I 4 RISTORANTI + NEW DIRECTION DJ SET
Skaletta Rock Club
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.