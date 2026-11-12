SPANISH LOVE SONGS:Future Nausea

La band californiana ha avuto già dal precedente disco una quasi rivoluzione sonora, da un Pop Punk/Emo alla The Wonder Years (e le due band hanno toccato i vertici di quel genere), a un Heartland Rock (per capirci il sound di Springsteen, Gaslight Anthem e i Menzingers).

“No Joy” però col tempo mi è piaciuto tantissimo, mentre questo “Future Nausea” mi sembra un passo falso. Le canzoni sono prevedibili, e questo sound anni ’80, citando anche Giancane in maniera meno esplicita, ha rotto le scatole. Perché poi il ritmo sempre uguale della batteria è stucchevole.

Salverei il singolo “Good American” (l’ho ascoltato anche in radio), ma rispetto alla precedente carriera della band poco altro. Non parliamo di un brutto disco, ma sarebbe un buonissimo lavoro di una band all’esordio, non di un grandissimo gruppo che ha già fatto uscire capolavori in passato.

Poi, magari con il tempo, mi piacerà come “No Joy”.

https://music.youtube.com/watch?v=TYB5TvC8BNA&si=Ir-rX_WyLkgJytge