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Spazi Liberi: pubblicato il primo singolo “Scienza esatta”

byDeka
23 Giugno 2026
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Gli Spazi Liberi, band indie-punk della provincia di Varese, hanno pubblicato il loro primo singolo “Scienza esatta”, disponibile dal 2 giugno su tutte le piattaforme digitali.

La formazione è composta da Ale Crudo (chitarra e voce), Vene (batteria), Frency (basso) e Ale Cotto, detto “il messicano” (chitarra solista). Dopo un’intensa attività live tra piccoli club di provincia e centri sociali milanesi, la band ha scelto di registrare il proprio debutto in studio a Pesaro, presso lo spazio casalingo della band Surreal Sound Project, conosciuta durante un concerto a Milano.

“Scienza esatta” racconta il conflitto tra il desiderio di lasciarsi il passato alle spalle e i rimorsi che questo processo porta con sé. Un brano diretto e senza mediazioni, che riflette un approccio volutamente grezzo e imperfetto, coerente con l’identità del gruppo.

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