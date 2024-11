SPECIAL THANKS: 20 anni con PUNK RECORDS

Si intitola “PUNK RECORDS” il nuovo album degli SpecialThanks uscito a distanza di ben quattro anni dall’ultimo.

E’ disponibile su tutte le piattaforme e anche come cd in tre versioni: cd base, versione deluxe con diverse canzoni live, versione deluxe edizione limitata (300 copie) che in aggiunta comprende un mini “music player/spilla” con ancora più canzoni live ed un set di adesivi.

La punk band Giapponese nel 2025 compirà venti anni di attività, nel corso degli anni hanno cambiato formazione diverse volte ma la frontman Misaki (voce, chitarra, autrice e compositrice) è sempre rimasta lei. Al momento, oltre Misaki, la band conta il batterista Yoshida e la guest bassista Iyama. Fanno canzoni sia in inglese che in giapponese.

https://www.youtube.com/watch?v=C_VPt6Df_po&list=OLAK5uy_kH3kngysfOibwuVZ2L3uBZGYoJt54F37Q&index=2