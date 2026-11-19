Questa intervista ai Peawees era nata in occasione dell’uscita del loro box set, un viaggio attraverso la storia della band e tutti i suoi album, dal primo This Is Rock ’n’ Roll (1998) fino a One Ride (2024). Tra la realizzazione del box set e la nostra chiacchierata, il tempo è passato decisamente più del previsto, ma certe cose, si sa, hanno bisogno dei loro tempi! Ne approfitto quindi per recuperarla in vista dell’appuntamento di sabato 21 al Daste di Bergamo, dove i Peawees saliranno sul palco insieme a Manduria e Riccobellis. Ho ripercorso con Hervé i trent’anni di musica della band.

Ph. credits: Jacopo Benassi, Oreste Zurlo, Mass Zannoni, Ilaria Airoldi, Chiara Picariello, Stefano Righi, Juxe Areta Goni – foto copertina Alex Amoros

In che momento eri della tua vita quando hai scritto:



This Is Rock ’n’ Roll? (1998)

Ero sicuramente in un momento di scoperta. Quello che ha preceduto “This is Rock n Roll” è stato un periodo stupendo e credo di poterlo dire anche a nome degli altri. Avevamo 20 anni e Spezia era una provincia piuttosto noiosa con pochi sbocchi creativi e una routine che personalmente non mi faceva prevedere un futuro entusiasmante. Quindi il fatto di poter andare in tour, suonare in ambienti nuovi e conoscere persone che condividevano le tue stesse fissazioni era sicuramente qualcosa che a quell’età ti dava una boccata di ossigeno e in qualche modo un senso alla tua vita.

I testi di quel disco erano incentrati proprio sulla frustrazione del vivere in provincia: “We can shout” parlava della Skaletta Rock Club, l’unico posto in città in cui ci sentivamo a casa, e del senso di appartenenza di cui andavamo orgogliosi insieme ai Manges. Rileggerli ora può far sorridere ma era qualcosa in cui credevamo fortemente.

Dead End City? (2001)

Nei tre anni precedenti all’uscita di Dead End City lavoravo in Skaletta e passavo lì gran parte del mio tempo. C’era il turno del mattino durante il quale veniva poca gente e avevo sia chitarra che ampli montati sul palco in modo da poter suonare non appena fosse possibile. Lì ho scritto interamente “Road to Rock n Roll” e gran parte dei pezzi di Dead End City eccetto “Ready to go” che ho scritto durante il tour americano che facemmo per la promozione di “This is Rock n Roll”. In quel periodo organizzavo concerti e suonavamo dovunque ci chiamassero, principalmente centri sociali. Poco prima di registrare il disco eravamo stati in tour in Inghilterra per la prima volta ed eravamo tornati belli carichi con l’intento di registrare al più presto un nuovo album. Ascoltavo tantissimo gruppi come The Devil Dogs, Lazy Cowgirls ma anche Johnny Thunders, CCR, un mucchio di Rock n Roll anni 50 e avevo le idee abbastanza chiare di come avrebbe dovuto suonare il disco nuovo.

Volevo in qualche modo distaccarmi dal disco precedente, non perché lo rinnegassi, ma perché avevo finalmente trovato una direzione che ci rappresentava appieno. Credo che il sound dei Peawees sia nato proprio in quel periodo e che quello sia stato l’inizio del percorso che lega ciò che eravamo all’ epoca a ciò che siamo ancora oggi.

Walking The Walk? (2007)

La realizzazione di Walking the Walk è stata lunga per vari motivi. Dopo Dead End City mi ero un po’ rilassato, nel senso che mi stavo godendo la buona risposta che il disco aveva avuto, prima all’estero e, dopo due anni, anche in Italia con la ristampa.

A questo si aggiunge il fatto che, sempre dopo l’uscita di Dead End City, ho aperto lo Shake Club, che per i primi anni mi ha tenuto parecchio impegnato. Mi concedevo giusto il tempo di andare in tour: suonavamo tantissimo, ma per il resto non avevo la testa per mettermi subito a scrivere un disco nuovo.

Poi c’è stato un cambio di formazione, con Pulcio che ha lasciato la band e Livio che è rientrato.

Il disco è venuto fuori lentamente, senza la pressione di doverlo fare a tutti i costi. Ricordo che in quel periodo ascoltavo tantissimo i Saints, soprattutto il secondo album, e il soul della Stax, Motown, Chess e tutte le produzioni della Atlantic di quegli anni. Ma anche tutto il circuito 60s girl groups e le produzioni di Phil Spector.

Detto questo, non credo di essere riuscito a trasferire appieno quelle influenze nel disco: penso di esserci riuscito meglio con Leave It Behind e Moving Target. Walking the Walk è ancora un disco punk a tutti gli effetti.

Leave It Behind? (2011)

Il periodo che ha preceduto l’uscita di Leave It Behind è stato probabilmente il più folle e faticoso.

Vivevo soprattutto di notte, tra il locale e le persone che vi gravitavano. A questo si aggiungevano relazioni non del tutto sane di cui vedevo già gli aspetti problematici, ma continuavo comunque a rimanerci dentro perché probabilmente rispondevano a qualcosa che avevo bisogno di attraversare e capire in quel momento.

C’è sicuramente una forte connessione tra i testi del disco e quello che stavo vivendo in quel periodo: Food for My Soul parla del desiderio di uscire da una situazione in cui mi ero in qualche modo intrappolato, mentre Good Boy Mama e Diggin’ the Sound sono ispirate da outsiders, persone che vivevano ai margini, e a storie che facevano parte della mia quotidianità in quegli anni.

È stato anche il periodo dopo il quale la band si è divisa; probabilmente stavamo semplicemente andando in direzioni diverse. Nonostante tutto, non cambierei nulla. È stata una fase caotica ma necessaria, dalla quale ho imparato molto.

Moving Target? (2018)

Dopo il tour promozionale di Leave It Behind eravamo tutti abbastanza stremati. Lalo decise di lasciare la band proprio alla fine di quel tour e Michele lo seguì a ruota pochi mesi dopo. Non c’è mai stato nessun litigio o robe del genere: semplicemente, erano cambiate le priorità nelle loro vite.

Dopo la loro uscita c’era praticamente da ricostruire tutta la sezione ritmica e a questo si sono aggiunti anche altri cambiamenti nella mia vita: ho lasciato La Spezia per trasferirmi a Milano e quindi, oltre a ricostruire una band, dovevo anche adattarmi a questa nuova dimensione.

Una volta arrivato a Milano non ero sicuro di voler andare avanti con i Peawees finché ho conosciuto Tommy, che sapevo essere stato il batterista di Nick Curran di cui ero fan. Le prime prove con lui e l’affinità immediata mi hanno dato la voglia e la speranza di poter rimettere in piedi le cose velocemente e, quando poi è entrato Fabio al basso, abbiamo iniziato a provare finché ci siamo sentiti pronti per tornare in tour.

Mi ci sono voluti comunque un paio d’anni di concerti prima di iniziare a scrivere materiale nuovo. Probabilmente avevo bisogno di tempo per distaccarmi completamente da quello che eravamo stati fino a quel momento.

Quando siamo entrati in studio per la prima volta con questa formazione, credo che tutti avessimo bisogno di dimostrare qualcosa a noi stessi: io e Carlo, che avevamo ancora una band; per Tommy e Fabio, invece, era la conferma di essere ufficialmente entrati nei Peawees.

One Ride? (2024)

Venivamo da 2 anni di concerti in tutta Europa, quindi ero totalmente immerso nel mood “on the road”. Molti embrioni di canzoni sono nati proprio durante quei tour. Stavamo vivendo un bel momento perché Moving Target aveva avuto una bella risposta, soprattutto all’estero.

Abbiamo registrato il disco in diverse sessioni a partire dal 2019, poi è arrivata la pandemia ed abbiamo dovuto cancellare le sessioni previste per il 2020. Sempre per via della pandemia io sono rimasto bloccato a Tenerife e quella che doveva essere una vacanza di venti giorni è diventata una permanenza di sei mesi. Lì ho avuto modo di scrivere pezzi nuovi e di sistemare tutto il materiale che avevo iniziato a scrivere in tour.

Finita la pandemia non sono mancati però gli imprevisti: Carlo ha lasciato la band per trasferirsi a Berlino per lavoro ed io ho lasciato Milano dopo 10 anni per tornare a vivere a La Spezia dove ho scritto gli ultimi pezzi. È stato un bel travaglio!

Ognuno di questi album rispecchia quel momento, sia nei testi che nella musica?

Si assolutamente, ogni disco è legato a quel periodo della mia vita in tutto e per tutto. I testi sono legati a quello che stavo vivendo o a storie che facevano parte della nostra quotidianità. La musica, come sempre, è fortemente influenzata da quelle che erano le mie ossessioni in quel preciso momento.

E di contro cosa ti rievoca ognuno di essi oggi? Ti ci riconosci ancora?

Si mi riconosco in tutti i dischi a partire da Dead End City in poi e penso ne sia una prova il fatto che a 25 anni di distanza suoniamo dal vivo ancora molti pezzi di quell’album e di tutti i dischi successivi. Credo che per l’epoca anche “This is Rock n Roll” fosse un buon disco ma stavamo ancora cercando di capire quale fosse la nostra vera identità prima di avere un sound personale e riconoscibile.

Non saprei bene dire cosa mi rievoca ognuno di essi ma ogni disco dei Peawees ha suddiviso la mia vita in capitoli ben distinti e quando cerco di ricordarmi cose del passato spesso mi ritrovo a pensare a che disco c’era in ballo e grazie a questo mi torna in mente quello che stavo cercando.

Associa ogni disco a un aneddoto che vi è successo che lo rappresenti alla perfezione

This Is Rock ’n’ Roll (1998)

In quel periodo avevamo preso in affitto un casolare nelle campagne vicino a Sarzana. Passavamo le giornate lì dentro a fare un po’ di tutto: suonare, provare e cazzeggiare. Ad un certo punto la situazione con il vicinato era diventata ingestibile per via del bordello e ci avevano minacciato di buttare fuori tutta la strumentazione se non avessimo sgomberato in breve tempo.

La stessa cosa era successa anche a New York, durante il tour americano. Ci avevano sistemato in un appartamento, ma facevamo talmente tanto casino, semplicemente stando insieme e facendo i coglioni che alla fine ci hanno spostato in una zona più isolata.

Ecco, This Is Rock ’n’ Roll per me è un po’ questo: noi che, quando eravamo insieme, avevamo una dimensione tale da farci perdere la percezione di tutto quello che ci stava attorno.

Dead End City (2001)

Abbiamo registrato Dead End City nel primissimo Elfo Studio di Piacenza che era praticamente un garage allestito. Abbiamo concluso il disco in quattro o cinque giorni inclusi i mix e ricordo che mentre registravo le voci c’era un cane lupo che dormiva in quella che era la sala di ripresa. Era tutto abbastanza punk, e a ripensarci facemmo tutto quello che non andrebbe fatto durante la realizzazione di un disco, tipo cantare 12 pezzi in un giorno e mixare tutti i pezzi di fila senza tregua fino a notte fonda pur di concludere.

Tutto sbagliato ma alla fine ha vinto la magia!

Walking The Walk (2007)

Non c’è un aneddoto specifico, ho un bel ricordo del tour che facemmo dopo l’uscita del disco. Walking the walk segna il rientro di Livio nella band quindi tornavamo ad essere la formazione originale con l’aggiunta di Carlo alla chitarra. L’unica cosa che ricordo è che in quella fase i rapporti tra di noi erano maturati, avevamo imparato a confrontarci senza la foga che hai a vent’anni. Stare in una band alla fine ti insegna anche questo.

Leave It Behind (2011)

Anche qui non c’è un aneddoto in particolare ma se penso a quel periodo mi viene in mente quando Michele (batterista) scendeva da Lodi, dove abitava, e si fermava a casa mia qualche giorno a La Spezia. Passavamo i pomeriggi in sala prove a provare roba nuova ma avevamo ritmi di vita completamente diversi perché io gestivo il club ed ero abituato ad andare a letto alle 4 del mattino mentre lui si svegliava tutte le mattine alle 7. In quel periodo casa mia era un gran casino perché passavano un mucchio di band che spesso si fermavano a dormire sul divano o su dei materassini gonfiabili.

Quel delirio rispecchia esattamente il mio cervello nel periodo in cui ho scritto Leave it Behind.

Moving Target (2018)

Per me la fase di Moving Target è iniziata il giorno in cui io e Tommy siamo entrati in sala prove insieme per la prima volta. In quel periodo eravamo senza una sezione ritmica e trovare un batterista con cui mi trovassi bene è sempre stato per me molto complicato.

Non ci conoscevamo neanche, due perfetti sconosciuti che si erano appena trasferiti a Milano: lui arrivava dal Texas e io da La Spezia.

Gli ho chiesto cosa avesse voglia di suonare e, dopo un po’ di indecisione, abbiamo deciso per Shot Down dei Sonics. Mi ricordo che, quando abbiamo finito il pezzo, non gli dissi niente, ma dentro di me pensai subito: “Ok, ho trovato il batterista”

One Ride (2024)

Come dicevo prima, durante la pandemia sono rimasto bloccato a Tenerife per circa sei mesi anche se era previsto dovessi starci solo 20 giorni. Quando ho capito che sarei rimasto li più del previsto ho iniziato ad avere l’astinenza da chitarra, anche perché volevo finire di scrivere i pezzi nuovi. Non si poteva uscire e così mi son messo a cercare una chitarra su uno di quei mercatini on line e ne ho trovata una classica a 30 euro che veniva venduta da un tizio che stava nell’ albergo proprio di fronte a dove stavo io, così ci siamo dati appuntamento alle 3 di notte nel parcheggio dell’hotel e abbiamo fatto lo scambio. Con quella chitarra ho scritto quasi tutti i pezzi del disco e ce l’ho tutt’ora!

Com’è compiere 30 anni come band?

A dire il vero non penso troppo al fatto che abbiamo compiuto trent’anni. Se ci penso mi sembra assurdo, perché il mio modo di vivere la musica non è cambiato. I Peawees non sono un hobby, fanno parte della mia quotidianità da quando avevo 19 anni, quindi che siano passati 10, 20 o 30 anni cambia relativamente poco.

Se suoni in una band rock n roll sai già che fino alla fine vivrai momenti esaltanti e momenti difficili, vittorie e sconfitte, ma quello che conta è il motivo per cui lo stai facendo e per me l’unico è quello di assecondare le mie ossessioni.

30 è un numero che fa impressione però difficilmente mi guardo indietro anche se la realizzazione del Box Set mi ha costretto a farlo. Onestamente non sono un fan del celebrare il passato, sembra che la nostra scena ultimamente viva principalmente di nostalgia e anniversari. Cerco sempre di focalizzarmi sulla prossima cosa e non pensare troppo a quello che è stato fatto. Detto questo sono felice di questo Box perché raccoglie praticamente tutto quello che abbiamo fatto ed è servito a fare un po’ di ordine.

Cosa diresti al te stesso di 30 anni fa e viceversa cosa direbbe lui al te stesso di oggi?

Quello di trent’anni fa probabilmente chiederebbe a quello di oggi se è riuscito a combinare qualcosa nella vita. E quello di oggi gli risponderebbe che non esiste nessun punto d’arrivo.

Questo percorso alla fine assomiglia a un tour: un giorno suoni nel posto più figo del mondo, con un sacco di gente che canta i tuoi pezzi, e il giorno dopo puoi ritrovarti in una città in mezzo al nulla, in una bettola, dove non ti conosce nessuno a parte il promoter.