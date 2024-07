Speciale fanzine Punk Rock Raduno: l’intervista ai Mean Jeans

Alla fine è successo, i Mean Jeans suoneranno al Punk Raduno sabato 13 luglio e siamo sicuri che sarà fantastico! Grazie a Rizzo per la bella intervista.

I Mean Jeans, gli eroi del party punk rock di Portland, Oregon. Nel momento in cui è stato annunciato che sareste stati gli headliner del Punk Rock Raduno 7, si è sentito un collettivo “Cazzo SÌ!” in tutta Europa. Qual è la cosa migliore del suonare oltreoceano, e qual è la peggiore?

La parte peggiore è andare in tournée in estate, tra un festival e l’altro, e ogni sera sentirsi dire “perché suonate d’estate quando tutti sono in vacanza?” Quindi qui facciamo data secca! La parte migliore invece è che adoro l’Italia. Adoro Edonè, adoro la pizza e adoro i Righeira.

Avete appena pubblicato un nuovo album. Qualche storia divertente su come l’avete registrato e messo insieme?

Quando abbiamo registrato l’album dei jingle, c’eravamo solo noi tre in studio e basta, semplicemente a cazzeggiare. Ed è stata la cosa più divertente che abbiamo mai fatto per registrare un disco, quindi abbiamo deciso di rifarlo. Nessun tecnico, nessun produttore, solo noi tre. Junior Jeans doveva correre da una parte all’altra, ma ne valeva la pena per non avere alcuna pressione esterna.

L’ultima traccia, Pop Punk Casualty, termina con una sorta di strumentale in stile Blink 182. C’era un pianoforte in studio e Houndy ci suonava sopra la melodia di All The Small Things, il che ci ha portato a provare a inserire più riff di pianoforte presi dai classici del pop punk. Ci siamo divertiti un sacco ad aggiungere riff di Green Day, Rancid, NOFX e Queers, che pensavo fossero tutti ovvi, ma a quanto pare non sono così facili da identificare.

Molte delle vostre canzone sono ottime e hanno quel qualcosa di speciale, che sembra quasi vi escano senza sforzo. Qual è il consiglio che date a quei miserabili stronzi che non riescono a mettere insieme tre accordi?

Il pop punk è un frutto facile da cogliere per quanto riguarda la musicalità richiesta. Quindi, se non sai suonare quei famosi tre accordi, potresti non avere un futuro radioso. Letteralmente nessuno mi chiede mai un consiglio, quindi non sono sicuro di essere nella posizione di darlo, ma penso che ci aiuti avere molte influenze che non rientrano nel genere che suoniamo. Ad esempio, siamo tutti grandi fan della musica di scena di Ace Ventura, di Eddy Grant e della cover di Suspicious Minds dei Fine Young Cannibals.

Qual è stata la sfida principale quando avete fondato la band e qual è la sfida ora che siete ben affermati?

Per quanto ricordo (che non è molto) l’inizio non è stato per niente faticoso! Nessuna aspettativa, solo bei momenti. Ancora oggi facciamo solo concerti e tour che pensiamo saranno divertenti, ma viviamo in città diverse e dobbiamo sempre capire voli, soldi e stronzate del genere. È stupido.

Si possono intuire le vostre principali influenze musicali. Quali direste che siano quelle meno evidenti?

Plastic Bertrand. The Vandals. The Village People. The Ace Ventura incidental music.

Il vostro album di jingle è fantastico. I tre migliori jingle nella realtà secondo il vostro insindacabile giudizio.

Steel Reserve Jingles dei Ramones è bellissimo. Mi è sempre piaciuto il jingle delle gomme da masticare Juicy Fruit. Sicuramente anche Folgers In Your Cup. C’è un ragazzo di nome Gary Daverne che ha una playlist di jingle su Spotify che mi piace molto. “Uncles Wintertime Fun” è un buon punto di partenza.

Qualche nuova band che vi piace particolarmente?

Mi piacciono Night Court, Angel Face, Public Acid, Alienator, Pleasants, and The Unknowns.

C’è qualcosa non punk che avete ascoltato ultimamente?

Mi piace molto il disco di Ryan Davis & The Roadhouse Band uscito l’anno scorso. Il nuovo di Shannon & The Clams è fantastico. Ascolto sempre Project Pat. E faccio il DJ di musica dance. E cerca sempre di infilarci un po’ di Righeira.

Tre album da portare nel famoso bunker, dato l’inevitabile rischio di estinzione che incombe.

Non so cosa c’è che non va in me, ma la mia risposta sincera è che probabilmente porterei tre dischi dei Silver Jews. Li adoro e continuano a regalarmi gioie. Bright Flight, American Water e Natural Bridge.

Fatevi una domanda e datevi una risposta

D: Sei serio?

R: Non proprio