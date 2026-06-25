Speciale fanzine Punk Rock Raduno: l’intervista di Markez agli Avem

Avete mai sentito parlare di punkrock-birdcore? Beh, ecco gli AVEM! Hanno davvero creato un loro piccolo e bizzarro universo e, sinceramente, non potremmo essere più felici di farne parte. Con un nuovo disco appena uscito, Markez ha chiacchierato con la band di – indovinate un po’ – uccelli e punk rock, e della felicità di essere un pinguino e fare semplicemente quello che ti pare!

Ciao ragazzi, eccomi di nuovo qui per un’altra intervista con voi per il Raduno! È già la seconda volta, come vola il tempo! È bello ritrovarvi ancora qui, come state?

Ciao Markez! Stiamo bene. Siamo entusiasti di tornare al Raduno anche quest’anno!

Dalla nostra ultima intervista gli AVEM sono sempre rimasti fedeli al punkrock-birdcore (genere che mi sono completamente inventato). Ora però avete un nuovo album, omonimo e pubblicato grazie alla collaborazione di diverse etichette: cosa possono aspettarsi i punk rocker da queste nuove canzoni? Ci sono nuove “specie” di emozioni o storie che svolazzano nell’universo AVEM?

Ci conosci! Cerchiamo sempre di aggiungere qualcosa di nuovo e diverso. Una delle specie presenti su questo disco canta addirittura in un’altra lingua! Inoltre, i fan noteranno che in questo album ci sono diversi uccelli che si alternano alla voce principale.

I vostri testi riescono sempre a mescolare umorismo, emozione e osservazioni sorprendentemente profonde sulla vita attraverso gli uccelli. Il vostro modo di scrivere è cambiato rispetto al primo disco, soprattutto lavorando a questo nuovo album?

Scrivere questo album è stato fantastico perché ognuno di noi ha contribuito con più canzoni scritte personalmente. Questo ci ha dato molte più opportunità di raccontare storie e rappresentare emozioni tratte dalle esperienze di tutti noi.

L’ultima volta abbiamo parlato molto di come il mondo degli uccelli e la comunità punk rock abbiano in realtà parecchie cose in comune. Dopo aver suonato in tour e incontrato sempre più persone in giro per il mondo, vi sentite ancora più legati a questa idea?

Assolutamente sì. Ogni volta che ritroviamo il nostro stormo punk rock sparso per il mondo è una festa. Come gli albatri erranti, quando ci ritroviamo cantiamo, balliamo e ci abbracciamo.

Durante la scrittura del nuovo disco avete scoperto qualche specie di uccello che vi ha fatto immediatamente pensare: “Ok, questo uccello è decisamente punk rock”?

Una delle nuove canzoni parla di un pinguino che ha deciso che volare non faceva per lui e ha iniziato a nuotare. E fare ciò che ti rende felice invece di quello che la società si aspetta da te è qualcosa di molto punk rock per noi!

Il Punk Rock Raduno e il suo pubblico vi hanno già accolto calorosamente in passato. Ora che tornate con un nuovo album, cosa vi entusiasma di più: i concerti, le persone, il cibo…oppure di nuovo le opportunità di fare birdwatching?

Beh, il birdwatching ci entusiasma sempre. Ma la cosa che aspettiamo di più è rivedere tutti i nostri Bird Nerds. È sempre bellissimo ritrovarsi e stare insieme alla nostra famiglia. Come gli uccelli dello stesso piumaggio stanno insieme, anche i punk rocker si radunano al Raduno!

Grazie amici miei, ci vediamo presto!

A presto! CAAAAWWWW!!!

Brano consigliato dall’autore: SNOWY OWL