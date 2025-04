Speciale Motorcity Summer Fest: 5 domande a… Subliminal

Ecco la seconda della serie di interviste e contenuti legati alle band che prenderanno parte alla quinta edizione del Motorcity Summer Fest!

Ciao ragazzi, iniziamo con la più classica delle domande, chi sono i Subliminal, quanti anni hanno e dove si sono conosciuti?

Ciao a tutti voi, partiamo subito ringraziandovi per l’opportunità di fare questa intervista. I Subliminal sono un gruppo di ragazzi di Torino e dintorni, con un età che si aggira tra i 17 e 19 anni. Ci siamo conosciuti fra le mura del liceo artistico, tranne per il nostro bassista (ciao Ale) che si è aggiunto data la sua amicizia con alcuni di noi arrivando così alla formazione completa, con tanta gasa di suonare.

Quali sono le vostre influenze e da quali artisti attingete per scrivere le vostre canzoni?

Le nostre influenze sono varie, possiamo dire in maniera generale che partono dal punk hc e passano da svariati sottogeneri di esso, ma anche da molti altri generi. Lo spunto arriva da ovunque, sia dall’Italia che da oltreoceano, e i nostri pezzi nascono dalla sperimentazione e dalla fusione dei gusti di ognuno di noi.

Tra poco suonerete con Belli Cosi e Bull Brigade, la storia punk della vostra città, come vi sentite all’idea di salire sul palco con questi mostri sacri?

Siamo super gasati di poter partecipare a questo evento, e di poter aprire a questi pilastri portanti della scena italiana. Inoltre siamo molto grati per tutto il supporto che stiamo ricevendo, una cosa che l’anno scorso non era neanche immaginabile.

L’unica vostra canzone che ho trovato online è Porn Addiction, vuoi parlarcene?

Porn Addiction è la rabbia che si prova quando si é scoperti all’apice del piacere, è l’imbarazzo crescente nell’incapacità di non riuscire più soddisfare i propri vizi. È il falso sentimento di un giovane inesperto. È stato il primo pezzo che abbiamo scritto, ci siamo molto legati proprio per questo.

Quando potremo ascoltare un EP o un album intero?

Abbiamo annunciato da poco il nostro primo album: “Beata Innocenza” e lo potrete trovare sulle solite piattaforme digitali a partire dal 14 aprile. Per mettere mano su qualche copia fisica vi basterà venirci a trovare al release party il 19 aprile al Blah Blah in Via Po, 21 a Torino ove ad aprirci troverete i nostri cari amici, 17 incubi.

Vi ringraziamo ancora per questa intervista, e per il supporto! Ci si vede! Hardcore é attitudine.