SPECTRE: Twisted Views

Dite quello che volete, sta band ha qualcosa di malsano che mi attira e mi lascia incollato al mio stereo, in soli 4 pezzi, con un intro da ricovero, hanno il potere di portati in uno stato quasi onirico, dove tutto è buio e umido, e la voce tagliente come una lama ti allontana dalla luce e dalla sicurezza della tua confort zone. Twisted Views è un EP da panico, il secondo lavoro degli Spectre, che mantengono la loro aura cupa, buttando lì testi cianotici e suoni di una volta, scomodi da sentire e fottutamente punk, il master in analogico secondo me è una scelta perfetta, atmosfere che ti invitano a staccare la puntina dall’elegante vinile nero e riporre il disco nella sua custodia, ma a me no, io mi alzo e premo “play” ancora.

Prodotto dalla Venti3 del sommo Stefano Gilardino, registrato e mixato presso l’ ADSR decibel studio di Busto Arsizio sa Carlo Meroni, masterizzato al Real Sound di Milano da Ette Gilardoni, artwork di Chicco, foto del retro del disco della bravissima Elisa Piatti

Tracklist.

01. Intro/fanfara

02. O.C.D. on consciousness death ed

03. Mastodon

04. The course

05. Salamandra