SPIKE AND THE GIMME GIMMES IN ITALIA A NOVEMBRE

Tornano in Italia quest’autunno, per due date immancabili, Spike and the Gimme Gimmes. Porteranno il loro show a Roma e Milano: il 24 novembre al Traffic Live per una data dell’Invincible Fest e il 25 novembre al Circolo Magnolia accompagnati in entrambe le date da The Dirtiest e Hearts Apart. La all-star cover band punk rock promette uno spettacolo indimenticabile all’insegna di energia, ironia e divertimento.

Spike and the Gimme Gimmes, nati nel 1995 a San Francisco, prendono forma da un’idea semplice quanto efficace: divertirsi. Il progetto riunisce alcuni dei più importanti nomi della scena punk internazionale e si sviluppa parallelamente alle loro band principali, con l’obiettivo di reinterpretare celebri brani mainstream e appartenenti ai generi più disparati, trasformandoli in chiavi punk: più veloci e più rumorosi.

Con una moltitudine di album, singoli e dischi live alle spalle, la band ha saputo rinnovarsi a ogni uscita, mantenendo temi specifici. Tra i lavori più rappresentativi: Have a ball che si focalizza su canzoni d’autore e hit radiofoniche degli anni ’60, mentre il più recente Blow It… at Madison’s Quinceañera! che reinterpreta pop mainstream, musica latina e grandi classici.

The Dirtiest sono una punk rock band di Firenze, nata nel 2015, che mescola il punk grezzo del ’77, il garage punk e l’hardcore in brani brevi, veloci ed esplosivi, caratterizzati da melodie orecchiabili, sarcasmo e un’autentica attitudine DIY.

Nati nel 2018, gli Hearts Apart sono un quartetto vicentino che mescola punk rock, garage, pop punk e melodie ruvide, tra energia tagliente, sarcasmo e fragilità emotiva. Dopo tre EP e decine di concerti in Europa, a novembre 2026 pubblicano il loro primo album, Xanax, Dramas & Rock’n’roll, per Epidemic Records.

Roma e Milano saranno travolte dall’ironia e energia incontenibile di Spike and The Gimme Gimmes. Con costumi eccentrici e un catalogo ampio e variegato.

Da dove si comincia? Ovviamente da un concerto dal vivo!

Di seguito tutti i dettagli degli show:

SPIKE AND THE GIMME GIMMES

con The Dirtiest e Hearts Apart

24 NOVEMBRE 2026 – TRAFFIC LIVE, INVINCIBLE FEST, ROMA

Biglietti disponibili su Xceed

25 NOVEMBRE 2026 – CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO

Biglietti disponibili su Ticketmaster