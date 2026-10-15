The Italian Punk Web Magazine since 1999
35K
46K
ISCRIVITI!
The Latest

SPIKE AND THE GIMME GIMMES IN ITALIA A NOVEMBRE

byDeka
15 Ottobre 2026
No comments

Tornano in Italia quest’autunno, per due date immancabili, Spike and the Gimme Gimmes. Porteranno il loro show a Roma e Milano: il 24 novembre al Traffic Live per una data dell’Invincible Fest e il 25 novembre al Circolo Magnolia accompagnati in entrambe le date da The Dirtiest e Hearts Apart. La all-star cover band punk rock promette uno spettacolo indimenticabile all’insegna di energia, ironia  e divertimento.

Spike and the Gimme Gimmes, nati nel 1995 a San Francisco, prendono forma da un’idea semplice quanto efficace: divertirsi. Il progetto riunisce alcuni dei più importanti nomi della scena punk internazionale e si sviluppa parallelamente alle loro band principali, con l’obiettivo di reinterpretare celebri brani mainstream e appartenenti ai generi più disparati, trasformandoli in chiavi punk: più veloci e più rumorosi.

Con una moltitudine di album, singoli e dischi live alle spalle, la band ha saputo rinnovarsi a ogni uscita, mantenendo temi specifici. Tra i lavori più rappresentativi: Have a ball che si focalizza su canzoni d’autore e hit radiofoniche degli anni ’60, mentre il  più recente Blow It… at Madison’s Quinceañera! che reinterpreta pop mainstream, musica latina e grandi classici.

The Dirtiest sono una punk rock band di Firenze, nata nel 2015, che mescola il punk grezzo del ’77, il garage punk e l’hardcore in brani brevi, veloci ed esplosivi, caratterizzati da melodie orecchiabili, sarcasmo e un’autentica attitudine DIY.

Nati nel 2018, gli Hearts Apart sono un quartetto vicentino che mescola punk rock, garage, pop punk e melodie ruvide, tra energia tagliente, sarcasmo e fragilità emotiva. Dopo tre EP e decine di concerti in Europa, a novembre 2026 pubblicano il loro primo album, Xanax, Dramas & Rock’n’roll, per Epidemic Records.

Roma e Milano saranno travolte dall’ironia e energia incontenibile di Spike and The Gimme Gimmes. Con costumi eccentrici e un catalogo ampio e variegato.

Da dove si comincia? Ovviamente da un concerto dal vivo!

Di seguito tutti i dettagli degli show:

 

SPIKE AND THE GIMME GIMMES 

con The Dirtiest e Hearts Apart 

24 NOVEMBRE 2026 – TRAFFIC LIVE, INVINCIBLE FEST, ROMA

Biglietti disponibili su Xceed

 

25 NOVEMBRE 2026 – CIRCOLO MAGNOLIA, MILANO

Biglietti disponibili su Ticketmaster

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

30 anni di Live Club a Trezzo: intervista con Fulvio De Rosa, la mente dietro al locale

byPaolo Bianco
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Ott 16
NERORGASMO + BLACK MUNGO + HATE&MERDA + ALLE CUOGHI & SKÅLL AFTER PARTY
Audiodrome Alive Club
Ott 16
The Cloverhearts – Celtic Punk Night | Cusano Milanino [IT]
La Cripta Club
Ott 17
MetalPunxDevastation – FIRST EDITION
Ippodromo Montebello Nordest Ippodromi SpA
Ott 17
[17.10] Bodygrinder + Funeral Rape + Fetophagia + Estinzione
Associazione Black Inside
Ott 17
THT – Try Harder Tomorrow Release Party + Weekend Cigarettes
Joe Koala
Ott 23
The Selecter | A Celebration of “Too Much Pressure” | Live in Trezzo sull’Adda (MI)
LIVE MUSIC CLUB
Ott 24
Simple Plan in concerto a Milano
Alcatraz - Milano
Ott 24
The Selecter | A Celebration of “Too Much Pressure” | Live in Bologna
Estragon Club
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.