SPIKE AND THE GIMME GIMMES: nuovo 45 giri in uscita

Spike and The Gimme Gimmes, la più famosa cover punk band del mondo, ha annunciato l’uscita per Fat Wreck Chords di un nuovo 7″ che contiene una nuova versione di We Are The World.
Il pezzo vede la partecipazione di molti volti della scena punk mondiale come Milo (Descendents), Johnny Bonnel (Swingin’Utters), Jim Lindberg (Pennywise), Stacey Dee (Bad Cop/Bad Cop), Black Dahila (The Dwarves’), Dickey Barrett (Mighty Mighty Bosstones) e tanti altri.
I proventi del 7″ saranno devoluti alla Sweet Relief Musicians Fund.