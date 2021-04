Splintera l’HC Punk torna vivo a Verona!

Da fine Marzo è disponibile on line il nuovo disco degli Splintera, Band Veronese dedita ad un Hard Core con forti connotazioni punk rock, quello delle giornate assolate, skate e voglia di stare insieme sopra e sotto un palco all’insegna della fratellanza.

La band nasce dall’unione di componenti dei Mad Mariachis, Round 7 e Super Horror, tutte band molto attive nel panorama musicale veneto che da anni calcano i palchi italici e esteri. Dopo due singoli di rodaggio (Ten Years Still friends e The Phoenix ) la band si è buttata a capofitto nella produzione del full length oggetto della nostra news. Il titolo è “It’s Splintera Time” e lo trovate su tutte le piattaforme digitali esistenti, non fate quelli con le orecchie tirchie, andatevelo ad ascoltare e appena uscirà compratelo che tanto vi piacerà. Rimenete collegati alle pagine della band per ulteriori news!

facebook.com/Splinterahc Instagram @splinterahc