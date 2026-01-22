34K
Split tra DROPKICK MURPHYS e HAYWIRE

byMatteo Paganelli
22 Gennaio 2026
No comments

New England Forever” è il titolo di uno split in vinile tra i veterani del celtic punk Dropkick Murphys e la Oi!/street punk band Haywire.
Qui tutti i dettagli del disco che, almeno per il momento, sarà disponibile solamente al banchetto delle due band durante il tour che condivideranno negli Stati Uniti.
Il disco sarà formato da 8 pezzi, 4 per band: il lato dei DKM vedrà la presenza di una rivisitazione del classico del 2005 Citizen C.I.A. intitolato Citizen I.C.E., una cover degli Haywire intitolata Always By My Side e due pezzi originali, mentre il lato degli Haywire sarà formato dalla cover dei Dropkick Murphys The Boys Are Back, due nuovi pezzi originali e il pezzo che dà il titolo allo split

Qui una piccola anticipazione di Citizen I.C.E.

