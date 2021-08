Uscirà per Rad Girlfriend Records uno split tra i Dwarves e i Raging Nathans.

Lo split, contenente due tracce per lato, è già disponibile in digitale, mentre per la versione in 45 giri seguite la pagina bandcamp dell’etichetta.

Dwarves / Raging Nathans | Rad Girlfriend Records (bandcamp.com)

