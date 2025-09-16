34K
Spring Moods, fuori il nuovo album Piove Sempre

byDeka
16 Settembre 2025
Gli Spring Moods, band punk di Forlì, hanno pubblicato il 5 settembre il loro terzo disco Piove Sempre, primo interamente in italiano. L’album, disponibile in CD e digitale per LOSTDOG, Rumagna Sgroza Records, E.R.F. Messaggi e Pasidaryk Pats Records (Lituania), contiene 10 tracce registrate, mixate e masterizzate al Savana Studio da Sabiu David.

Artwork di Marco “Sol” Solfrini, grafica di Billy B.. Il disco era stato anticipato dai singoli Il patto e Creatura, con video DIY già disponibili su YouTube.

