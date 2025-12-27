34K
37K
SPRING MOODS: Piove Sempre

byMatt Murphys
27 Dicembre 2025
One comment

Ottima uscita per gli Spring Moods, band romagnola di Forlì per essere precisi, alla sua terza pubblicazione e che sforna un laconico “piove sempre”, un disco emotivo e profondo, che tocca argomenti molto particolari e lo fa senza mezzi termini, già dal titolo fa capire l’andazzo del disco insomma, infatti se cercate conforto e abbracci forse vi conviene tornare un’altra volta, perché sti ragazzi vi sparano in faccia la cruda realtà, pochi giri di parole e testi immediati e duri come il marmo, scritti benissimo e con molta cura, accompagnati da una tecnica sopraffina, pestoni fatti come si deve e come vuole la tradizione punk rock, ingranaggi ben oliati di una macchina precisa e devastante che immerge l’ascoltatore dentro il disco fino ai capelli, e gli fa assaporare al 100% questo gran lavoro. Grafica sublime, apprezzo sempre tanto la cura particolare nel presentare ciò che porta via tanto tempo nella vita di un musicista, e la scelta di un artwork del genere mi fa apprezzare ancora di più il disco.
Prodotto grazie alla collaborazione tra Lost Dog, Rumagna Sgroza, E.R.F./Messaggi, Pasidaryk Pats Records, registrato, mixato e masterizzato da David Sabiu presso il Savana Studio di Forlì, bellissimi disegni di Marco “Sol” Solfrini.

tracklist:
01. La giostra
02. Killer
03. Creatura
04. Rdr2
05. Edera
06. Fiamme nel vento
07. Il patto
08. Mondo
09. C’é un gigante a cena
10. Terapia

1 comment
