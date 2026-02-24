“Stab Fight” anticipa l’albumFood is a Necessity

Giovedì 5 febbraio esce Stab Fight, primo singolo estratto da Food is a Necessity, il nuovo album dei Mother Giraffe, band Crank-Wave di Catania, in uscita il 5 aprile. Il brano anticipa il disco sia sul piano sonoro che tematico ed è accompagnato da un videoclip ufficiale.

Food is a Necessity è composto da nove brani che affrontano i temi dell’ossessione e dell’alienazione nella vita moderna, con riferimenti a un immaginario primordiale e violento. Suoni sporchi e incisivi si intrecciano in strutture severe, a tratti psichedeliche, delineando un paesaggio sonoro cupo e inquieto. L’attività live resta centrale nel progetto, con disponibilità per concerti, interviste e sessioni radio.