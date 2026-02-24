Punkadeka festival 2026- MXPX
35K
40K
ISCRIVITI!
The Latest

“Stab Fight” anticipa l’albumFood is a Necessity

byDeka
24 Febbraio 2026
No comments

Giovedì 5 febbraio esce Stab Fight, primo singolo estratto da Food is a Necessity, il nuovo album dei Mother Giraffe, band Crank-Wave di Catania, in uscita il 5 aprile. Il brano anticipa il disco sia sul piano sonoro che tematico ed è accompagnato da un videoclip ufficiale.

Food is a Necessity è composto da nove brani che affrontano i temi dell’ossessione e dell’alienazione nella vita moderna, con riferimenti a un immaginario primordiale e violento. Suoni sporchi e incisivi si intrecciano in strutture severe, a tratti psichedeliche, delineando un paesaggio sonoro cupo e inquieto. L’attività live resta centrale nel progetto, con disponibilità per concerti, interviste e sessioni radio.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

JOYCE MANOR: video di "I Used To Go To This Bar"

byMatteo Paganelli
Next Article

Watertower + Aendriu all'Arci Blob Di Arcore: foto-report 06/02/2026

byPaolo Bianco
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
LEGGI TUTTO

PogoZine n#0

Dpo la presntazione di sabato al Worst Raduno Ever , è ora scaricabile il numero zero della fanzine…
I PROSSIMI CONCERTI
Feb 25
The FUZZTONES 40 Anniversary Tour + THE DEVILS Rock ‘n’ Roll duo – Live al Blah Blah
BLAH BLAH
Feb 26
THE FIRE: RITORNO IN FIAMME NEL 2026
BLAH BLAH
Feb 26
THE FUZZTONES + special guests: BOOGIE SPIDERS
Arci Joshua Blues Club APS
Feb 27
Banda Bassotti – Ivanoska – Malasuerte FI SUD @ CDP – GRASSINA
Piazza Umberto I, 50012 Bagno a Ripoli, Italy
Feb 27
SPAVENTAPASSERE RELEASE PARTY – Spaventapassere, Small Thing, Dj Senso
Resina Drink Labs
Feb 27
THE FIRE ? Loverdrive 20 Years Anniversary + Fernandhell ?? BLOOM Mezzago (MB)
Bloom, Via Curiel 39, Mezzago (MB)
Feb 28
Bay Fest: Punk Rock Stories
Senzaspine Igea Marina
Feb 28
CIRCUS PUNK + JELLYGOAT
Arci Joshua Blues Club APS
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.