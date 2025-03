Staglia – Canzoni sulla fine

CANZONI SULLA FINE è il primo album autoprodotto di Staglia, è uscito il 21 febbraio 2025 ed è stato presentato dal vivo il 1 marzo al Tambourine di Seregno.

Primo album solista, che arriva dopo due anni dalla chiusura del progetto con i Wet Floor, band garage rock fondata da Staglia e di cui era cantante e chitarrista.

L’album arriva dopo un accurato periodo di gestazione, in cui ritrovare un nuovo modo di esprimersi attraverso musica e testi, per dare vita ad un progetto diverso, in cui far convivere chitarre acustiche, melodie ed approccio punk che sempre ha

influenzato la scrittura delle canzoni.

Otto tracce intense e sincere, che affrontano il tema della fine da più punti di vista, non per forza positivi o negativi ed a volte in contrasto tra loro. Un viaggio tra accettazione e speranza, tra riflessioni sull’andare avanti e seconde possibilità da

saper cogliere, tra cambiamento e attaccamento.

Il sound del disco prova a trovare un equilibrio tra graffio punk ed intimità dell’acustico, lasciando spazio alle melodie.

CANZONI SULLA FINE è stato registrato, mixato e masterizzato da Carlo Altobelli

presso Toxic Basement Studio di Carate Brianza (MB).