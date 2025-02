STAND STILL: Steps Ascending

Gli Stand Still rappresentano lo stile Long Island. Sulla scia dei Koyo, altro gran gruppo dell’ultimo periodo newyorkese, il sound Long Island propone un Hardcore Melodico, con un po’ di Hardcore New York e un pochino di Emo, giusto il pizzico giusto.

L’inizio del disco è notevole, con le prime tre tracce di grande livello, soprattutto “Steps Ascending”, il capolavoro del disco. “We Know The Score” altro gran pezzo, per il resto il disco non raggiunge queste vette, ma per essere il primo della band è ampiamente promosso.

A mio parere migliore anche dei Koyo, che seppur con ottime canzoni, erano troppo legati al dover fare qualcosa di orecchiabile per la loro più famosa etichetta.

Gli Stand Still mi sembrano più underground e con una grande possibilità nel prossimo disco di fare davvero un gran Punk.

Voto: 7+