START A RIOT: ESCE “MADELAIDE”, IL NUOVO SINGOLO DELLA BAND

Esce venerdì 28 giugno, “Madelaide”, il nuovo singolo della hyper pop-punk band Start A Riot.

Madelaide parla di una mamma, purtroppo malata, che riceve dal figli* una dedica, un invito a combattere, a tenere duro e a vivere. Offrendole aiuto e supporto, a modo suo e nonostante le imperfezioni, l’obiettivo dell’erede è di renderla fiera, di migliorare le sue giornate e regalarle un pò di leggerezza.

Capita spesso di incolpare i nostri genitori per ciò che non va nelle nostre vite, domandandoci se sono buoni nello svolgere il loro ruolo. Ma ci chiediamo mai se siamo per primi dei buoni figli? Stiamo dando il meglio di noi?

A volte la spensieratezza e l’allegria di un figlio possono salvare letteralmente la vita.

Il brano, disponibile su tutti i Digital Stores, propone al suo inizio un sound leggero e catchy, un pò come se ci si trovasse sospesi in un’altra dimensione (grazie alle parti elettroniche), diventando più incalzante e deciso nella seconda parte, per poi sfociare in uno special “angelico” caratterizzato da un intreccio di armonizzazioni che precedono una chiusura con assolo e cori.

Look diverso dal solito per le voci, in questo singolo lavorate in maniera più naturale, che danno un respiro più intimo ma ruvido allo stesso tempo.

Le sonorità, come sempre, legano un tradizionale pop-punk alle elettroniche di un moderno k-pop, dando vita al genere hyper pop-punk.

In copertina, come da copione: due gatti (mamma e figli*) mentre mangiano un gelato con una piccola e impercettibile nota splatter (nei coni sono presenti dei feti di gattini), il tutto farcito dai colori tipici della band, rosa e azzuro.