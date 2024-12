START A RIOT – LAST YEAR WAS A MESS: ESCE IL NUOVO SINGOLO DELLA BAND, ACCOMPAGNATO DAL VIDEO

Esce oggi venerdì 20 dicembre su tutti i digital stores, “Last Year Was A Mess” prod. FREN & PHVCK, il nuovo singolo della pop-punk band Start A Riot, che con la sua autenticità e il suo sound travolgente, è pronta ad emozionare nuovamente il suo pubblico.

Questo brano, tanto happy nel sound quanto profondo nel testo, è un viaggio attraverso la sofferenza e la guarigione. Racconta di un anno difficile, metafora per intendere un periodo buio della vita, segnato da un grave incidente e una crisi personale, ma anche della straordinaria capacità dell’animo umano di resistere e rinascere.

Il sound è leggero, catchy, super pop-punk e divertente, proprio per permettere a chi lo ascolta di sorridere, anche quando tutto sembra andare storto e a credere che “The best is yet to come”.

Qui il tradizionale pop-punk anni 2010 incontra il moderno hyper pop, anche e soprattutto grazie alle parti elettroniche e i synth prodotti dalla coppia FRENO e PHVCK (Phill Mazzeo), dando vita ad una canzone che ti fa venire voglia di saltare e di cantare a squarciagola abbracciando il tuo migliore amico, mentre una lacrimuccia fa capolino sul viso.

La produzione e l’arrangiamento sono molto ricchi, puliti, ed efficaci: la voce della cantante Sara Riot è fresca e accativante, le chitarre di Francesco Capuani presenti e studiate nei minimi particolari, la batteria di Paolo Conte sostiene alla perfezione gli altri strumenti e porta avanti il ritmo in maniera coinvolgente.

Con questa lettera personale quanto universale, Start A Riot, invita chi ascolta il brano alla resilienza e anche ad una grande festa tutti insieme, esattamente come quella che si vedere proprio nel videoclip, diretto da Simone Taviani.

Il videoclip di “My Last Year Was a Mess”, diretto dal bravissimo Simone Taviani, si sviluppa come una vivace festa in stile confraternita, piena di energia e spontaneità, intervallata dalle performance della band in playback. Tra i presenti, un mix di amici e volti noti della scena musicale italiana rende l’atmosfera autentica e vibrante.

