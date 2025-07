STATESIDE: Where You Found Me

Primo disco degli Stateside, band della Pure Noise Records. Gruppo che prende gli “The Story so Far” e li fa catapultare negli anni ’90 di Tom Delonge. Pop Punk tirato, melodico, con elementi Emo, ma l’abbiamo detto ormai considerare il Pop Punk senza Emo non ha più senso, i due generi si sono mischiati da talmente tanti anni che sono diventati la stessa cosa.

La band ha talento, perché ok che non c’è molto di incredibilmente nuovo, ma non c’è molto nemmeno di troppo sentito. La voce ricorda i Blink, il batterista come quasi sempre in questi gruppi è bravissimo a cambiare ritmi veloci, medi e lenti. “Stay Sweet”, ed “Aly’s Song” sono le hit da video MTV, se fossimo negli anni 2000 (ma perché, non ci siamo?), mentre la traccia migliore del disco è “On a Clear Day You Can See Forever”, una delle più belle che abbia mai ascoltato in questo genere.

Un esordio fulminante.