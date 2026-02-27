STESSO RUMORE NIGHT

Sabato 14 marzo, serata da non perdere a Pavia, dalle ore 21:
I Tornado Lobster Killer nascono a milano nel 2018. A quatto anni di distanza dal primo album omonimo totalmente indipendente, pubblicato nel 2022, la band è in procinto di pubblicare il secondo disco, che vede un’evoluzione dal punk rock classico alle ritmiche più serrate dell’hardcore melodico.
Bro.mo, nati nel 2023 da una indefinita passione per il punk rock, si ritrovarono in una mensa dei cani…e da lì tutto ha inizio.
Dopo mesi di decostruzione delle proprie contaminazioni, nasce Tutto (Ri)Torna, primo Ep pubblicato nell’agosto 2025. Enjoy
Aendriu, chitarrista dei Punkreas, nel 2024 inaugura un nuovo percorso artistico: diretto, viscerale, senza filtri. Un progetto che mette a nudo rabbia e consapevolezza, trasformando le contraddizioni della società contemporanea in musica autentica e necessaria.
Un grido lucido per chi non si sente rappresentato.
Durante la serata saranno presenti i banchetti di Casper booking e Stella*nera!