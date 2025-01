Il quintetto hardcore STICK TO YOUR GUNS — Jesse Barnett [voce], Andrew Rose [basso], Adam Galindo [batteria], Chris Rawson [chitarra] e Josh James [chitarra] — ha pubblicato il suo nuovo album Keep Planting Flowers il 10 gennaio tramite la nuova etichetta SharpTone Records.

La band della California del Sud ha condiviso il video del primo singolo “Severed Forever”, un inno energico con ritornelli melodici altisonanti e un breakdown mostruoso.