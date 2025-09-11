34K
STIGLITZ: fuori con il singolo “Senza Chiodi”!

byMatt Murphys
11 Settembre 2025
Esce oggi il nuovo singolo dei genovesi Stiglitz, un gruppo che mi sta molto a cuore e che ci ha abituato a certe perle che fanno emozionare anche i vecchiacci come me.
“Senza Chiodi” alza ancora l’asticella che la band solleva costantemente, disco dopo disco, concerto dopo concerto, stavolta con la novità del sax di Fabrizio Sferrazza ad impreziosire il sound, pazientate ancora qualche giorno e mi darete ragione!


