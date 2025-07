STIGLITZ: fuori il singolo “ragnatele”

Fuori un nuovo singolo dei ragazzacci genovesi Stiglitz, una band che sta raccogliendo sempre più consensi per l’energia trasmessa dal palco ed una penna sempre più pesante, “ragnatele” è il titolo di questa bellissima canzone, presentata proprio oggi dal boss di Flamingo Records Albe, al quale rubiamo le parole, ma che in cambio abbracciamo forte.

Non avevamo voglia di pubblicare questo video in un momento abbastanza buio ma non possiamo farci portare via le cose belle.

La violenza è anche e soprattutto psicologica e a volte è così forte da farci stare male anche a distanza, anche insinuandosi nei pensieri.

Siamo qui, con le nostre ragnatele e le nostre cicatrici

Grazie Stiglitz per aver trovato ancora una volta le parole che a me mancano.