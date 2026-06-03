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Still No One!: “NEVER AGAIN” in uscita il 5 giugno

byDeka
3 Giugno 2026
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Venerdì 5 giugno uscirà “NEVER AGAIN”, nuovo singolo degli Still No One! e penultimo dei cinque brani che andranno a comporre il prossimo EP della band.

Il pezzo nasce da sentimenti di rabbia e delusione nei confronti di chi ha tradito la fiducia e si è allontanato nei momenti più importanti. Tra adrenalina e vulnerabilità, “NEVER AGAIN” racconta la fine di un legame e la volontà di non lasciarsi ferire ancora, trasformando dolore e frustrazione in una presa di coscienza diretta e intensa.

Il singolo rappresenta un nuovo tassello verso l’uscita del prossimo EP, di cui verranno annunciati ulteriori dettagli nelle prossime settimane.

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