Still No One!: “NEVER AGAIN” in uscita il 5 giugno

Venerdì 5 giugno uscirà “NEVER AGAIN”, nuovo singolo degli Still No One! e penultimo dei cinque brani che andranno a comporre il prossimo EP della band.

Il pezzo nasce da sentimenti di rabbia e delusione nei confronti di chi ha tradito la fiducia e si è allontanato nei momenti più importanti. Tra adrenalina e vulnerabilità, “NEVER AGAIN” racconta la fine di un legame e la volontà di non lasciarsi ferire ancora, trasformando dolore e frustrazione in una presa di coscienza diretta e intensa.

Il singolo rappresenta un nuovo tassello verso l’uscita del prossimo EP, di cui verranno annunciati ulteriori dettagli nelle prossime settimane.