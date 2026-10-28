STJEAN68: “Foutons le feu” è il nuovo EP della band canadese

Gli STJEAN68, band punk di Boucherville, in Québec, hanno pubblicato Foutons le feu, un nuovo EP composto da sei brani in lingua francese, per una durata complessiva di sedici minuti.

Registrato in due giorni e mezzo, il lavoro punta su un suono crudo e diretto. Il nome della band richiama il Lundi de la matraque, il 24 giugno 1968, quando la parata per la festa di Saint-Jean-Baptiste a Montréal si trasformò in una rivolta. Anche la copertina dell’EP è legata a quell’episodio storico e utilizza fotografie scattate proprio quel giorno.