The Italian Punk Web Magazine since 1999
35K
46K
ISCRIVITI!
The Latest

STJEAN68: “Foutons le feu” è il nuovo EP della band canadese

byDeka
28 Ottobre 2026
No comments

Gli STJEAN68, band punk di Boucherville, in Québec, hanno pubblicato Foutons le feu, un nuovo EP composto da sei brani in lingua francese, per una durata complessiva di sedici minuti.

Registrato in due giorni e mezzo, il lavoro punta su un suono crudo e diretto. Il nome della band richiama il Lundi de la matraque, il 24 giugno 1968, quando la parata per la festa di Saint-Jean-Baptiste a Montréal si trasformò in una rivolta. Anche la copertina dell’EP è legata a quell’episodio storico e utilizza fotografie scattate proprio quel giorno.

 

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

THE EXPLOITED: unica data italiana al Distruggi La Bassa Festival 2027

byDeka
Next Article

Due nuovi pezzi online per le LAMBRINI GIRLS

byMatteo Paganelli
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Ott 31
ANTIFAFEST BENEFIT 2026
Arci CDC Parma
Ott 31
[31.10] Materia Oscura Fest / day2 / Bleakness (FR) + Tunz! (CH) + Liver
Associazione Black Inside
Nov 01
The Fleshtones | Milano, Arci Bellezza _ 50th Anniversary Special!
Arci Bellezza
Nov 05
Codefendants ? Hacienda – Invincible Fest, Roma
hacienda_rome
Nov 06
Codefendants ? Legend Club, Milano
Legend Club Milano
Nov 07
Bull Brigade | 20 Years Party | Live in Venaria Reale (TO)
Teatro Concordia Venaria Reale
Nov 07
FIORI PARTIGIANI FEST
Via di Corticella, 129, Bologna, Emilia-Romagna
Nov 08
IGNITE + CANCER BATS + MEAN SEASON + guests @Cso Pedro ( Padova ).
CSO Pedro
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.