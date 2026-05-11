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STREETFEST 2026 – Line Up Completa

byDeka
11 Maggio 2026
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Annunciata la lineup completa dello StreetFest 2026.

3 e 4 Luglio 2026 a Pabillonis – Sud Sardegna presso l’Agriturismo Surbiu.

Torna lo StreetFest Sardinia con una nuova edizione interamente dedicata alla scena punk rock, Oi! e hardcore in due giornate di luglio in cui saliranno sul palco bands storiche della scena italiana, ospiti spagnoli e le migliori bands della scena sarda.

Ospiti d’onore di questa edizione saranno i Sempre Peggio, una delle realtà più autentiche e riconoscibili della scena street-punk / Oi! italiana, gli RFC tra i principali esponenti dello ska-core in Italia, i Bad Frog band punk rock attiva dal 2004, e gli spagnoli Hashtack band hardcore per la prima volta in Sardegna e in Italia.

Non da meno gli artisti isolani che faranno parte della due giorni del festival, band storiche della scena punk sarda come gli Inarrestabili, The Colvins e Polluzioni Spontanee seguiti da band attive da alcuni anni come Roman Krays, Mondoplastico e Caino fino ai più giovani Second Degree e Vulika Rot.

Lo StreetFest è attivo dal 2023 ed è diventato un evento fisso dell’estate sarda, nato come punto di incontro tra musica, arte, sport e impegno sociale e continua a crescere mantenendo la sua identità indipendente.

A partire dalle ore 18 del 3 Luglio nella cornice dell’Agriturismo Surbiu a Pabillonis immerso nella natura del Medio Campidano saranno presenti diverse novità per questa terza edizione estiva: Free Camping con spazio dedicato al campeggio libero, zona food & drink con cibo a km zero e menù dedicati, stands distro, merch, etichette indipendenti e autoproduzioni, e relax zone con giochi e punti di ricarica telefoni.

Per tutte le info visitare il sito www.rockerstage.com/streetfest-sardinia/

Media partners ufficiali: Punkadeka, PunkMi e Sa Scena Sarda.

Il flyer dell’evento è stato realizzato da Nino di Motorcity Graphics.

Il festival è patrocinato gratuitamente dal Comune di Pabillonis.

INGRESSO GRATUITO

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