“The Place Behind the Stars” è il titolo del nuovo album degli Streetlight Manifesto, primo disco in 12 anni per la ska punk band del New Jersey.

Qui sotto potete ascoltare Everything To Everyone, Immagine This ed Enormous.

L’album sarebbe dovuto uscire pochi giorni fa per Pentimento Music Co, ma ci sobìno stati problemi di pubblicazione e la sua uscita è prevista per la prossima primavera.