STRUNG OUT a Maggio in Italia!

Hellfire Booking Agency annuncia gli Strung Out!

Emersi con una detonazione skate punk, gli Strung Out sono portavoce essenziale del circuito punk-incontra-melodic hardcore. Piegando la scena al loro volere per decenni con performance adrenaliniche, eclettiche e coinvolgenti, gli Strung Out assaltano per la prima volta la Billboard 200 con «An American Paradoxe», asserendosi come punto fermo del panorama punk rock americano e non per i decenni a venire. Tesi anti-autoritari e ritmi incalzanti quanto trascinanti, gli Strung Out, spalleggiati da Fat Wreck Chords e con una partecipazione al Warped Tour alle spalle, hanno il mondo da dimostrare e nessuna intenzione di rallentare.

Gli Strung Out torneranno in Italia per sole due date questo maggio, supportati da quei siluri dei Belvedere. Saranno delle serate imperdibili!

02 MAGGIO 2025 | VIPER CLUB, FIRENZE

Via Pistoiese, 309/4, 50145 Firenze

03 MAGGIO 2025 | SLAUGHTER CLUB, MILANO

Via Angelo Tagliabue, 4, 20037 Paderno Dugnano MI