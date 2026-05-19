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STRUNG OUT aggiungono una data italiana a Settimo Torinese oltre al concerto di Roma e road to Bay fest

byDeka
19 Maggio 2026
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Gli Strung Out non si fermano e aggiungono un’altra data italiana nell’estate 2026: oltre al concerto di Roma e l’esibizione a Road To Bay Fest, la band approderà anche al Suoneria di Settimo Torinese (TO) il prossimo 8 luglio.

Sul palco, insieme a loro, anche Belvedere, Authority Zero e The Corps per una data interamente dedicata alla scena punk e hardcore internazionale.

 

Formati nel 1990 a Simi Valley in California, gli Strung Out sono uno tra i nomi simbolo dell’hardcore punk melodico statunitense. Firmano con la Fat Wreck Chords, etichetta discografica di Fat Mike dei NOFX, e debuttano nel 1994 con “Another Day In Paradise”. 

Negli anni consolidano uno stile unico, tecnico e potente, evolvendosi in album come “Twisted by Design” (1998), “The Element of Sonic Defiance” (2000), “An American Paradox” (2002), primo ad entrare nella Billboard Top 200, e “Exile in Oblivion” (2004).

 

Il loro ultimo lavoro “Dead Rebellion”, decimo album in studio, rappresenta un nuovo capitolo di questa evoluzione: sound più pesante e melodico senza tradire le radici della band. Scritto durante la pandemia, l’album affronta temi attuali come tecnologia, divisione e il senso della ribellione, bilanciando aggressività e melodia. Prodotti da Shawn McGee a Las Vegas, i brani dimostrano la maturità e la capacità di connessione del gruppo.  Con “Dead Rebellion”, gli Strung Out confermano di saper evolvere rimanendo autentici e intensi.

 

In questa data li accompagneranno i Belvedere, band storica dello skate-punk canadese, nata nel 1995 a Calgary. Inizialmente senza intenzione di suonare dal vivo, la band pionieristica si fece presto notare nella scena punk underground per la loro incredibile velocità e le melodie vocali accattivanti.

 

Presenti anche Authority Zero, da oltre trent’anni portabandiera di un mix esplosivo di punk, hardcore, reggae e ska, con influenze latine e portoghesi; e The Corps, da Vancouver, con il loro melodic skatepunk ispirato all’universo dei fumetti DC, con brani narrativi raccontati dal punto di vista di eroi e villain.

 

Di seguito i dettagli dello show:

 

STRUNG OUT

Belvedere

Authority Zero

The Corps

Biglietti disponibili a partire da ora su Ticketmaster

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