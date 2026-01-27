STRUNG OUT in Italia, prima tappa a Roma!

La band hardcore punk californiana arriva a Roma il 9 luglio 2026, con una data all’Invincible Fest in programma al Casilino Skypark. Sul palco, insieme a loro, anche Belvedere, Authority Zero e The Corps per una data che arricchisce il calendario estivo romano con una proposta di rilievo per la scena punk e hardcore internazionale, offrendo al pubblico l’opportunità di assistere dal vivo ad alcune tra le realtà più rappresentative del genere.

Formati nel 1990 a Simi Valley in California, gli Strung Out sono uno tra i nomi simbolo dell’hardcore punk melodico statunitense. Firmano con la Fat Wreck Chords, etichetta discografica di Fat Mike dei NOFX, e debuttano nel 1994 con “Another Day In Paradise”.

Negli anni consolidano uno stile unico, tecnico e potente, evolvendosi in album come “Twisted by Design” (1998), “The Element of Sonic Defiance” (2000), “An American Paradox” (2002), primo ad entrare nella Billboard Top 200, e “Exile in Oblivion” (2004).

Il loro ultimo lavoro “Dead Rebellion”, decimo album in studio, rappresenta un nuovo capitolo di questa evoluzione: sound più pesante e melodico senza tradire le radici della band. Scritto durante la pandemia, l’album affronta temi attuali come tecnologia, divisione e il senso della ribellione, bilanciando aggressività e melodia. Prodotti da Shawn McGee a Las Vegas, i brani dimostrano la maturità e la capacità di connessione del gruppo.

Con “Dead Rebellion”, gli Strung Out confermano di saper evolvere rimanendo autentici e intensi.

In questa data li accompagneranno i Belvedere, band storica dello skate-punk canadese, nata nel 1995 a Calgary. Inizialmente senza intenzione di suonare dal vivo, la band pionieristica si fece presto notare nella scena punk underground per la loro incredibile velocità e le melodie vocali accattivanti.

Presenti anche Authority Zero, da oltre trent’anni portabandiera di un mix esplosivo di punk, hardcore, reggae e ska, con influenze latine e portoghesi; e The Corps, da Vancouver, con il loro melodic skatepunk ispirato all’universo dei fumetti DC, con brani narrativi raccontati dal punto di vista di eroi e villain.

Di seguito i dettagli dello show:

STRUNG OUT

Belvedere

Authority Zero

The Corps

Biglietti in vendita dalle ore 10:00 di giovedì 29 gennaio su Xceed