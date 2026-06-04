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Stubborn Child (Nikaries): il progetto di Niccolo Misrachi tra burnout e disagio sociale

byDeka
4 Giugno 2026
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Stubborn Child AKA Nikaries, progetto solista di Niccolò Misrachi, nasce nell’estate 2023 come risposta a un periodo di burnout mentale e creativo seguito alle registrazioni del secondo album degli Ekku (black metal). Da questa fase di forte stress personale prende forma una prima raccolta di brani caratterizzata da un approccio diretto e autobiografico.

Il progetto si muove tra depressione, frustrazione, ansia e senso di estraniamento, utilizzando l’analisi personale come punto di partenza per una riflessione più ampia su dinamiche sociali come disuguaglianze, alienazione e desensibilizzazione. Al centro del lavoro emerge la figura dello “stubborn child”, inteso come parte interiore conflittuale e sabotatrice.

Le composizioni affrontano temi di disagio individuale e collettivo, intrecciando dimensione introspettiva e critica sociale in un unico flusso narrativo, tra ossessioni, dissociazione e tensioni emotive.

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