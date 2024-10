SUB CULTURE FESTIVAL – 1/2/3 novembre 2024

Esposizioni-Cineforum–Concerti-Vinyl Djset–Dibattiti–Vintage Market

30 ANNI IN 3 GIORNI TRA PASSATO E PRESENTE IMMAGINANDO IL FUTURO

Dal 1 al 3 novembre 2024 Factory Grisù ospita il Sub Culture Festival, un’esplorazione dell’universo delle culture giovanili della second metà del Novecento. È dalla fine degli anni ’50 in poi che “i giovani” acquistano una propria specificità connotando e differenziandosi tra di loro facendosi portatori di visioni esistenziali, nuove mode e stili.

L’espressione subculture, o sottoculture, giovanili, designa quei movimenti insieme sociali e musicali come i mod, i rocker, gli skinhead, i punk, che hanno segnato la storia della popular music del mondo occidentale nel suo complesso.

Tra le presenze al Festival: Oderso Rubini, fondatore, tra le altre cose, dell’Italian Records, etichetta musicale che ha pubblicato molti dei più importanti gruppi della scena alternativa italiana; Fabrizio Barile, fotografo e testimone della scena punk e skin europea e voce autorevole della genuina anima contestatrice di quegli anni, ospite assieme a Marco Biancardi; il fotografo Stefano Guindani, che, assieme a Luca Buonaguidi, presenterà in anteprima il progetto Freedom, un affresco della scena underground italiana dagli anni ’60 ad oggi.

Il Festival è organizzato dal collettivo Beat Boat con la collaborazione di Fctory Grisù e di Hangar Birrerie.

I pomeriggi del 2 e del 3 novembre sono dedicati ai film, utili a calarsi nell’atmosfera: “Northern Soul” di Elaine Constantine, che racconta la nascita di uno stile musicale ma anche di danza che,

partendo dall’Inghilterra, dagli anni ’60 in poi, ha invaso il mondo. Il 3 novembre “24 Hour Party People”, di Michael Winterbottom (2002) racconta la Manchester degli anni ’70 e ’80, la scena musicale e i prodromi della rave culture.

Il 2 novembre, inoltre, alle 11.00 di mattina il Festival diventa il palcoscenico per il Palestine Cinema Days Around the World ‘24, iniziativa promossa da Aflamuna, un’organizzazione di artisti e filmmaker impegnati contro la disumanizzazione dei civili vittime della guerra e realizzata in collaborazione con Emergency Ferrara.

Completano la proposta: le azioni performative di Two Tone, impegnati ogni giorno con le sessioni di live painting del Collettivo 0532; la selezione musicale dei Dj’s around Festival, la realizzazione live del film / corto ducumentrio sul festival a cura di Pulled Pork Prodaction; il Vintage market, con la mostra mercato dedicata di vinili, abiti e libri; il Barber Saloon di Barbieri a mano libera la domenica mattina.

Un ringraziamento speciale alle matite di Osvaldo Casanova per aver concepito il manifesto del Festival.“Un palinsesto ricco e necessario. È importante riallacciare i fili verso tutte quelle forme in cui si è espressa la “materia prima dell’esistenza sociale”, con l’intento di liberare quell’aura, luminosa e creativa, che avvolge l’adolescenza” concludono gli organizzatori, “la scommessa è quella di creare uno spazio di confronto condiviso che possa coinvolgere, attraverso l’esperienza artistica, culture, correnti e generazioni diverse. 30 anni in 3 giorni!