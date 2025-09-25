34K
SUD DISORDER: fuori il 17 ottobre “strategie”!

byMatt Murphys
25 Settembre 2025
Siamo molto felici di leggere questa notizia, il 17 ottobre uscirà il nuovo disco dei Sud Disorder, band che mi sta molto a cuore e che, finalmente, da un seguito a quel capolavoro intitolato “senza amor non vale nulla”. Eccovi il comunicato dei nostri amici di Motorcity:

Attraverso due mari in tempesta, i Sud Disorder stanno tornando con il loro nuovo e attesissimo album…
*”Strategie”* sarà fuori il 17 ottobre per Motorcity Produzioni, con le solite rotte di sempre, ma con sonorità ed atmosfere sicuramente più mature e ricercate.
Edizione gatefold con inserto di 16 pagine completamente illustrato da Holdenaccio. Il disco avrà anche un’edizione limitata di 100 copie in colore viola trasparente.
Restate sintonizzati su questi canali perché presto ci saranno grosse novità!

