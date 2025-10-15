SUD DISORDER: Strategie

Il disco che non ti aspetti dai Sud Disorder, devo dire che sono piacevolmente stupito da questo “strategie”, dal suo sound ricercato, quasi fin troppo delicato in certe canzoni, non fraintendete, non si sono messi a fare gospel, sapete bene che l’hardcore ha molte sfaccettature, e qui sembra che Gigio e compari si siano messi a shekerare e mischiare per bene tutto quello che hanno dentro per tirare fuori qualcosa che dice “oh, noi siamo questi, e ve lo buttiamo in faccia”.

“Strategie” è un disco molto articolato, emotivo, riflessivo, a volte malinconico ed estremamente infiammabile, i nostri Sud Disorder hanno ritenuto opportuno rallentare il ritmo per spiegare meglio il concetto, per respirare più profondamente e raccogliere ciò che racchiudono dei testi scritti col sangue e con l’anima che urla, poi però lo spirito combattente e rabbioso della band fa sempre capolino, perché comunque il mondo va a rotoli ed è nostro dovere dissentire con tutti i mezzi che abbiamo.

Ribadisco che sono rimasto piacevolmente sorpreso, avevo grandissime aspettative dopo “senza amor non vale nulla” e sono state ampiamente ripagate, trovo che ogni testo calza a pennello con la musica che gli è stata donata, la voce di Gigio sembra un leone in gabbia quando il ritmo rallenta, ed è una cosa che a me fa un grande effetto, è tutto molto piacevole da ascoltare e si sente che c’è dietro un buon lavoro sul lato musicale, se non siete abituati ad ascoltare generi diversi non è un disco dall’ascolto facile, ha bisogno di tempo per essere assorbito anche perché, come detto allo sfinimento, siamo abituati ad altro, io adoro ascoltare 1000 generi diversi ed amo la sperimentazione, quindi per me è stato abbastanza immediato; francamente non vedo l’ora che mi arrivi a casa il vinile (viola) che ho preso, anche per godermi la splendida grafica che per il momento ho potuto apprezzare solo in foto.

Scritto e prodotto dai SudDisorder, registrato al Sudestudio di Guagnano (LE), registrato, mix e master di Fabio Punzi presso l’illnesstookmimind, i bellissimi disegni di Holdenaccio, logo e storia di Yuri Patriarca, impaginazione grafica di Nino Motorcity Graphics, stampato e distribuito da Motorcity Produzioni.

tracklist:

01. tra due mari

02. stretti ai margini

03. come la notte

04. scheletri

05. no’t’scurda’

06. strategie

07. senza freni (feat. Menagramo)

08. piovono bombe (feat. Max – Contrasto)

09. nulla da perdere (feat. Yuri – Caos Manifesto)

10. non tornerai

11. pagliaccio

12 andrà peggio di così