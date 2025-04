Dopo la bellezza di 6 anni, i Suicidal Tendencies, leggende del trash-core, hanno pubblicato un nuovo pezzo.

Il pezzo si intitola Adrenaline Addict e vede la presenza di nuovi membri all’interno della band di Venice: Jay Weinberg (ex Against Me!) dietro le pelli, Tye Trujillo al basso e Ben Weinman dei Dillinger Esape Plan alla chitarra.

Qui sotto il pezzo.